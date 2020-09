iPhone 12 | occhio alla truffa

Leggi su panorama

(Di martedì 29 settembre 2020) Hai vinto un12! Con l'avvicinarsi del lancio del nuovo12, cresce l'attesa e la frenesia per il prodotto di punta della casa di Cupertino. Ma sulla scia dell'"hype" si sono inseriti anche i Criminal Hacker, pronti ad approfittarne. Chi non vorrebbe avere accesso allo smartphone più famoso del pianeta, in anteprima e senza spendere un euro?Sarebbe troppo bello per essere vero. Ed è proprio con questo "miraggio" che un gruppo di criminali informatici senza scrupoli stanno cercando di estorcere denaro a qualche vittima inconsapevole o troppo distratta dpromessa di un"regalato".È stata infatti rilevata negli ultimi giorni una nuova campagna di Smishing (sms phishing, ovvero il messaggiovia cellulare) che impersona una chatbot di Apple per offrire una ...