In ospedale partorisce due gemelli ma di due padri diversi: scoppia il caos in sala parto e… (Di martedì 29 settembre 2020) Questa donna incinta ha dovuto dare un bel po’ di spiegazioni al padre dei suoi figli. O meglio, ai due papà coinvolti in questa vicenda, che ha davvero dell’incredibile. Sembra una storia inverosimile, degna della miglior soap-opera. Questa donna incinta, infatti, si è cacciata in un bel guaio ed è stata protagonista di una gravidanza davvero assurda. Era il 2009 quando è rimasta incinta di due gemellini. Una bellissima notizia per lei, che si è preparata ad affrontare la gravidanza con gioia e ottimismo. Con il passare del tempo, però, la donna ha dovuto fare i conti con una realtà imbarazzante. I due gemellini, infatti, nonostante fossero stati partoriti insieme erano davvero troppo diversi tra loro. Più di quanto ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 29 settembre 2020) Questa donna incinta ha dovuto dare un bel po’ di spiegazioni al padre dei suoi figli. O meglio, ai due papà coinvolti in questa vicenda, che ha davvero dell’incredibile. Sembra una storia inverosimile, degna della miglior soap-opera. Questa donna incinta, infatti, si è cacciata in un bel guaio ed è stata protagonista di una gravidanza davvero assurda. Era il 2009 quando è rimasta incinta di dueni. Una bellissima notizia per lei, che si è preparata ad affrontare la gravidanza con gioia e ottimismo. Con il passare del tempo, però, la donna ha dovuto fare i conti con una realtà imbarazzante. I dueni, infatti, nonostante fossero statiriti insieme erano davvero troppotra loro. Più di quanto ...

Miti_Vigliero : RT @quotidianopiem: Mamma positiva Covid partorisce con successo due gemelli, nati prematuri per insufficienza fetale all’ospedale Sant’Ann… - solops : Mamma positiva Covid partorisce con successo due gemelli, nati prematuri per insufficienza fetale all’ospedale Sant… - quotidianopiem : Mamma positiva Covid partorisce con successo due gemelli, nati prematuri per insufficienza fetale all’ospedale Sant… - cittasalute_to : Mamma positiva Covid partorisce con successo due gemelli, nati prematuri per insufficienza fetale all'ospedale Sant… - boccininocisl : Mamma positiva al virus partorisce nella sala “pulita” del Riuniti di Foggia. Dall’ospedale: “Gravi criticità nel p… -