Francia, fiducia consumatori settembre supera attese (Di martedì 29 settembre 2020) (Teleborsa) – Resta stabile la fiducia dei consumatori francesi nel mese di settembre. Il relativo indice, calcolato dall’Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), è stato confermato a 95 punti, sul livello rivisto del mese precedente. L’indicatore. che apparse superiore al consensus di 93 punti, resta però al di sotto della media di lungo termine (100 punti). L’indice relativo alla situazione finanziaria personale degli ultimi 12 mesi è peggiorato di poco a -16 da -15 punti, mentre quello relativo alle condizioni future dei prossimi 12 mesi è migliorao a -5 da -8 punti. (Foto: Pexels / Pixabay) Leggi su quifinanza (Di martedì 29 settembre 2020) (Teleborsa) – Resta stabile ladeifrancesi nel mese di. Il relativo indice, calcolato dall’Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), è stato confermato a 95 punti, sul livello rivisto del mese precedente. L’indicatore. che apparse superiore al consensus di 93 punti, resta però al di sotto della media di lungo termine (100 punti). L’indice relativo alla situazione finanziaria personale degli ultimi 12 mesi è peggiorato di poco a -16 da -15 punti, mentre quello relativo alle condizioni future dei prossimi 12 mesi è migliorao a -5 da -8 punti. (Foto: Pexels / Pixabay)

PaoloLuraschi : •Lunedì 28 settembre -discorso presidente Bce Lagarde •Martedì 29 settembre -Giappone:IPC Tokio settembre -Fran… - ottami73 : RT @ottami73: @pbecchi @michelerizzi3 Ma in Francia e Spagna dove ci sono tanti positivi hanno rimesso lo #statodiemergenza? In Italia verr… - ottami73 : @pbecchi @michelerizzi3 Ma in Francia e Spagna dove ci sono tanti positivi hanno rimesso lo #statodiemergenza? In I… - GiusPecoraro : RT @Alisa44718330: Credo e spero che in Europa, dopo l'uscita dell'Inghilterra ,l'Italia sia molto più considerata dall'asse Francia German… - Alisa44718330 : Credo e spero che in Europa, dopo l'uscita dell'Inghilterra ,l'Italia sia molto più considerata dall'asse Francia G… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia fiducia Francia: stabile a settembre la fiducia dei consumatori Trend-online.com Francia, fiducia consumatori settembre supera attese

(Teleborsa) - Resta stabile la fiducia dei consumatori francesi nel mese di settembre. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), è stato confermato a 95 punti, ...

Francia: stabile a settembre la fiducia dei consumatori

La fiducia delle famiglie sulla situazione economica è stabile a settembre. L’indice sintetico si è attestato a 95 punti, ancora al di sotto della media di lungo termine (100) ma invariato rispetto ad ...

(Teleborsa) - Resta stabile la fiducia dei consumatori francesi nel mese di settembre. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), è stato confermato a 95 punti, ...La fiducia delle famiglie sulla situazione economica è stabile a settembre. L’indice sintetico si è attestato a 95 punti, ancora al di sotto della media di lungo termine (100) ma invariato rispetto ad ...