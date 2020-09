(Di martedì 29 settembre 2020) Si chiamava Mirko Congera, aveva 44 anni, ed è stato ucciso da un suo amico,fra il 28 e il 29 settembre, con unaalla gola. Poi il presunto omicida, 43enne, italiano ma nato in Belgio, ha ferito ladel Congera, Daniela, operaia, ricoverata all'ospedale Santo Stefano. Teatro del delitto la casa della coppia, a Prato. A dare l'allarme i vicini di casa della coppia

FirenzePost : Firenze: uccide l’amico con una coltellata. Poi ferisce la compagna. Arrestato nella notte - corrierefirenze : #Prato, accoltella e uccide un uomo di 44 anni, ferisce la compagna: fermato un amico - soniap1975 : RT @pin_klo: Prato, uccide la compagna e si suicida buttandosi da un ponte - willydontorun : RT @pin_klo: Prato, uccide la compagna e si suicida buttandosi da un ponte - eli4never : RT @pin_klo: Prato, uccide la compagna e si suicida buttandosi da un ponte -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze uccide

Prato, ha ucciso un uomo di 44 anni a coltellate, Mirko Congera, e ha ferito la compagna Daniela Gioitta: fermato un amico della coppia. «Addosso aveva ancora i ...Un uomo è stato ucciso a coltellate nella notte a Prato. Ferita anche la compagna. Fermato il presunto killer, un amico della coppia. Omicidio nella notte a Prato, in un appartamento in via Firenze. L ...