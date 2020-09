EA Play in arrivo su Xbox Game Pass Ultimate in concomitanza con l'uscita di Xbox Series X/S (Di martedì 29 settembre 2020) In seguito al recente annuncio che EA Play si unirà a Xbox Game Pass Ultimate alla fine di quest'anno, Microsoft a sorpresa ha confermato che il servizio sarà disponibile per gli abbonati a partire dal 10 novembre.Ciò significa che chi si è abbonato al servizio sarà in grado di accedere a più di 60 giochi EA giocabili su Xbox Series X e Xbox Series S dal giorno del lancio. giocandoli ovviamente anche su Xbox One.A dicembre invece EA Play si unirà a Xbox Game Pass per PC, ma ancora non c'è una data di lancio ... Leggi su eurogamer (Di martedì 29 settembre 2020) In seguito al recente annuncio che EAsi unirà aalla fine di quest'anno, Microsoft a sorpresa ha confermato che il servizio sarà disponibile per gli abbonati a partire dal 10 novembre.Ciò significa che chi si è abbonato al servizio sarà in grado di accedere a più di 60 giochi EA giocabili suX eS dal giorno del lancio. giocandoli ovviamente anche suOne.A dicembre invece EAsi unirà aper PC, ma ancora non c'è una data di lancio ...

L’MMO free-to-play Skyforge annunciato per Nintendo Switch

Allods Team e MY.GAMES hanno annunciato che Skyforge, MMO free-to-play, arriverà su Nintendo Switch. In Skyforge, i giocatori possono diventare immortali, potenti esseri divini destinati a salvare il ...

