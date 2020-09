Carlin Petrini a dialogo con Papa Francesco: etica del cibo, religione e le nonne piemontesi (Di martedì 29 settembre 2020) «Questo libro chiede il Cambiamento. Anzitutto alla politica. Sono venti anni che chiediamo una legge di tutela dei suoli ma non arriva. Serve il Cambiamento. Ma questo libro è anche la volontà di rafforzare i rapporti fra cattolici e laici sui temi dell’ambiente, a partire dall’etica del cibo». Carlin Petrini, piemontese di Bra, a 71 anni, è quanto di più lontano dallo stereotipo del vecchio saggio che guarda il mondo dall’alto e pontifica. Anche se potrebbe alla luce del suo cursus honorum che parte dalla fondazione di Slow Food alla «scintilla» che ha portato alla nascita del Salone del Gusto e di Terra Madre . È attivo più che mai nel promuovere (e concretizzare) le sue idee, che hanno trovato un compagno di viaggio impensabile quale Papa Francesco. Leggi su vanityfair (Di martedì 29 settembre 2020) «Questo libro chiede il Cambiamento. Anzitutto alla politica. Sono venti anni che chiediamo una legge di tutela dei suoli ma non arriva. Serve il Cambiamento. Ma questo libro è anche la volontà di rafforzare i rapporti fra cattolici e laici sui temi dell’ambiente, a partire dall’etica del cibo». Carlin Petrini, piemontese di Bra, a 71 anni, è quanto di più lontano dallo stereotipo del vecchio saggio che guarda il mondo dall’alto e pontifica. Anche se potrebbe alla luce del suo cursus honorum che parte dalla fondazione di Slow Food alla «scintilla» che ha portato alla nascita del Salone del Gusto e di Terra Madre . È attivo più che mai nel promuovere (e concretizzare) le sue idee, che hanno trovato un compagno di viaggio impensabile quale Papa Francesco.

jacopogiliberto : interessante. l'evento alla nuvola di roma con gunter pauli e carlìn petrini. e perfino il messaggio di papa france… - SlowFoodItaly : RT @annamasera: “Che non sia un #verde di facciata”. Bella intervista @sforzalast @LaStampa a Carlin Petrini fondatore @SlowFoodItaly, tra… - coolflamed : L'orizzonte è tinto di verde, l'importante è che non sia un verde di facciata Carlo (Car… - annamasera : “Che non sia un #verde di facciata”. Bella intervista @sforzalast @LaStampa a Carlin Petrini fondatore… - dbgiovanna : RT @Cibbi61: Grandissimo panel! Grazie ?@bruniluis? e Carlin Petrini -