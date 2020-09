Bracciano | bimba positiva a scuola | 21 in quarantena

(Di martedì 29 settembre 2020) Ancora un caso di positività riscontrata in unaelementare di: ventuno persone in, parla il sindaco Pochi giorni dopo la riapertura delle scuole ed ecco i primi casi di positività. Allaelementare Tommaso Tittoni diunaè risultataal coronavirus. E così è scattato il protocollo ufficiale con …

Ultime Notizie dalla rete : Bracciano bimba

Fanpage.it

Una classe di diciotto alunni e tre operatori scolastici della scuola elementare Tommaso Tittoni di Bracciano, in provincia di Roma, sono in ...Acqua ossigenata contro il Coronavirus. Per il momento c’è uno studio condotto da un pool di ricercatori napoletani che descrive l'acqua ossigenata come una forma di prevenzione.