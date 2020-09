Apple Tv+ si è assicurata i diritti del documentario su Billie Eilish

Leggi su wired

(Di martedì 29 settembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=J-MX3XDPnd8 Pronti a entrare nel mondo sfocato di? La cantante di Bad guy sarà protagonista di unintitolato: The World’s A Little Blurry, che racconterà come la cantante 18enne abbia scalato le classifiche di tutto il mondo grazie al suo album di debutto When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, diffuso nel marzo 2019. In queste ore è stato annunciato che lo stessoarriverà nelle sale americane a febbraio 2021, ma soprattutto sarà diffuso contemporaneamente in tutto il mondo anche suTv+.Original Films, secondo quanto riportato dai media americani, avrebbe speso 25 milioni di dollari per assicurarsi il ...