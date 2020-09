Alvaro Morata diventa di nuovo papà, è nato Edoardo: “Alice sei incredibile, grazie per…” (Di martedì 29 settembre 2020) Alvaro Morata non ha parole per descrivere questo enorme momento di gioia. È nato Edoardo, il suo terzo figlio. Su Instagram il giocatore da poco ritornato alla Juventus ha voluto ringraziare la moglie Alice: "Edoardo Morata Campello 29-9-20. Benvenuto al mondo, figlio. La mamma e il bimbo sono entrambi fantastici. Alice sei incredibile, grazie per avermi reso ancora un giorno l'uomo più felice del mondo. Ti amo".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CFtnAkJHvOf/" Alvaro Morata diventa di nuovo papà, è nato Edoardo: “Alice sei incredibile, ... Leggi su golssip (Di martedì 29 settembre 2020)non ha parole per descrivere questo enorme momento di gioia. È, il suo terzo figlio. Su Instagram il giocatore da poco ritoralla Juventus ha voluto ringraziare la moglie Alice: "Campello 29-9-20. Benvenuto al mondo, figlio. La mamma e il bimbo sono entrambi fantastici. Alice seiper avermi reso ancora un giorno l'uomo più felice del mondo. Ti amo".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CFtnAkJHvOf/"dipapà, è: “Alice sei, ...

