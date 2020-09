Albano Carrisi e Renato Zero | quel gesto d’amore “cucito addosso”

Leggi su chenews

(Di martedì 29 settembre 2020) Due straordinari e grandi artisti,: non tutti conoscono il lorod’amore dal valore semplicemente non quantificabile(fonte foto: GettyImages)Due artisti straordinari dalla carriera lunghissima e costellata di successi,hanno saputo conquistare il loro pubblico, sempre più ampio, e ancora oggi incantano con la propria arte, la bravura e un talento che non ha confini. Ciascuno con il proprio stile e carattere, entrambi i personaggi possono vantare un successo che ha varcato le soglie dell’Italia, permettendo loro di affermarsi in svariati Paesi ...