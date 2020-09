Xbox Series X: The Medium avrà un prezzo budget (Di lunedì 28 settembre 2020) Bloober Team, l’azienda che sta lavorando all’horror next-gen The Medium, ha confermato che il prezzo di lancio del titolo sarà inferiore di quel che ci si aspetterebbe La next-gen si avvicina a passi da gigante e non è poi tutto rosa e fiori come ci aspettavamo. Come è normale pensare, i costi di produzione di un videogioco sono aumentati enormemente rispetto a solo qualche anno fa. E non parliamo esclusivamente di campagne pubblicitarie. Spesso, i titoli AAA arrivano ad avere costi di sviluppo esorbitanti. Per questo motivo, era già nell’aria un aumento dei prezzi dei giochi nella prossima generazione. Activision e Take-Two-Interactive hanno già affermato che i loro titoli costeranno al lancio 70€. Sony punta ancora più in alto e le sue esclusive first-party arrivano addirittura a ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 28 settembre 2020) Bloober Team, l’azienda che sta lavorando all’horror next-gen The, ha confermato che ildi lancio del titolo sarà inferiore di quel che ci si aspetterebbe La next-gen si avvicina a passi da gigante e non è poi tutto rosa e fiori come ci aspettavamo. Come è normale pensare, i costi di produzione di un videogioco sono aumentati enormemente rispetto a solo qualche anno fa. E non parliamo esclusivamente di campagne pubblicitarie. Spesso, i titoli AAA arrivano ad avere costi di sviluppo esorbitanti. Per questo motivo, era già nell’aria un aumento dei prezzi dei giochi nella prossima generazione. Activision e Take-Two-Interactive hanno già affermato che i loro titoli costeranno al lancio 70€. Sony punta ancora più in alto e le sue esclusive first-party arrivano addirittura a ...

XboxItalia : Velocità, Prestazioni e Retrocompatibilità in due versioni. Pre-ordina la tua Xbox Series X e Xbox Series S ora:… - Multiplayerit : The Medium su Xbox Series X, il prezzo è più basso del previsto - Multiplayerit : Xbox Series X e S non saranno le ultime console Microsoft, altre piattaforme sono già pianificate - PHONETHRONE2012 : Xbox Series X/S non saranno le ultime console: Microsoft pensa al futuro - berkley1_ : RT @HDblog: Xbox Series X/S non saranno le ultime console: Microsoft pensa al futuro -