VIDEO | Lo sviluppo digitale? “Frenato dalla tassa Ue sulle multinazionali tech” (Di lunedì 28 settembre 2020) MILANO – Il verde e il blu, l’ambiente e il digitale. Come farli convivere? Con una politica che punti concretamente, e senza ipocrisie, sullo sviluppo di competenze nuove e sulla transizione energetica. Il percorso avviato dall’Unione europea verso la sostenibilità è più in discesa rispetto a quello tortuoso di Cina, Giappone e Stati Uniti, tutti Paesi dove il costo dell’energia ‘sporca’ è ancora troppo basso per far favorire un ribaltamento economico. Leggi su dire (Di lunedì 28 settembre 2020) MILANO – Il verde e il blu, l’ambiente e il digitale. Come farli convivere? Con una politica che punti concretamente, e senza ipocrisie, sullo sviluppo di competenze nuove e sulla transizione energetica. Il percorso avviato dall’Unione europea verso la sostenibilità è più in discesa rispetto a quello tortuoso di Cina, Giappone e Stati Uniti, tutti Paesi dove il costo dell’energia ‘sporca’ è ancora troppo basso per far favorire un ribaltamento economico.

vaticannews_it : #24settembre Domenica si celebra la #GiornataMondiale del Migrante e del Rifugiato 2020. Prosegue la campagna del D… - LegacoopN : ??'La pesca rappresenta qualcosa di veramente importante, cerchiamo di portare avanti le politiche di sviluppo per i… - AxianteItalia : Cosa rende eccezionale uno sviluppo software Come posso garantirne il successo Come posso essere certo di generar… - flego17 : RT @Rainbowhale__: ???? E-LAKE è un servizio di vendita e noleggio e-bike sul lago maggiore. Una volta costruita e consolidata la sua brand… - melinacugliari : RT @italiadeidolori: Blockchain è: - perdita delle sovranità nazionali via Smart Cities - perdita delle identità individuali via ID biomet… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO sviluppo WhatsApp arrivano le foto e video che si autodistruggono La Stampa Pileri: “Italtel cruciale per il rilancio del Paese”

Dopo l’annuncio del ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli ... L’amministratore delegato di Italtel, Stefano Pileri, collegato in video conferenza da Milano, ha dato il benvenuto al ...

Enel digitalizza il suo archivio storico: tra foto, video e documenti la storia dell’energia è on line

Enel rende fruibile on line il suo archivio storico digitale, con migliaia di documenti, fotografie, filmati, disegni tecnici, libri, riviste che raccontano la nascita e lo sviluppo dell’industria del ...

Dopo l’annuncio del ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli ... L’amministratore delegato di Italtel, Stefano Pileri, collegato in video conferenza da Milano, ha dato il benvenuto al ...Enel rende fruibile on line il suo archivio storico digitale, con migliaia di documenti, fotografie, filmati, disegni tecnici, libri, riviste che raccontano la nascita e lo sviluppo dell’industria del ...