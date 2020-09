Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Armando Incarnato Smaschera Paolo! (Di lunedì 28 settembre 2020) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Armando svela, davanti a Gemma, di sapere con certezza che Paolo è andato nel programma soltanto per visibilità. Intanto il cavaliere esce anche con Maria. Ecco tutti i dettagli… Nella Puntata di Oggi di Uomini e Donne, ancora una volta Gemma è stata al centro dell’attenzione per molto tempo. In particolar modo Paolo è stato attaccato da Armando, poiché sarebbe nel programma soltanto per ottenere visibilità. Ecco che cosa è successo Oggi. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Paolo conosce Maria! La Puntata si apre con un ... Leggi su uominiedonnenews (Di lunedì 28 settembre 2020)disvela, davanti a Gemma, di sapere con certezza che Paolo è andato nel programma soltanto per visibilità. Intanto il cavaliere esce anche con Maria. Ecco tutti i dettagli… Nelladidi, ancora una volta Gemma è stata al centro dell’attenzione per molto tempo. In particolar modo Paolo è stato attaccato da, poiché sarebbe nel programma soltanto per ottenere visibilità. Ecco che cosa è successodi: Paolo conosce Maria! Lasi apre con un ...

