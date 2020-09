Ultime mercato Juve, Theo Hernandez bianconero: doppio scambio (Di lunedì 28 settembre 2020) Un nuovo grande colpo di mercato potrebbe stravolgere i piani della Juventus. Se negli ultimi giorni di questa sessione l’attenzione sembrerebbe concentrata sull’operazione Chiesa, nuovi importanti trattative potrebbero presto prendere corpo. L’occasione sarebbe giunta dall’arrivo di Andrea Agnelli, presidente della Vecchia Signora, nella sede del Milan. Questa visita a sorpresa sarebbe dovuta ad un incontro slegato dalle vicende del calciomercato. Ma si tratterebbe comunque di una possibilità per sondare il terreno con la dirigenza del Diavolo. Maldini infatti avrebbe da tempo puntato alcuni calciatori in forza nel club bianconero, senza tuttavia arrivare ad un affondo convincente. L’interessamento della Vecchia Signora nei confronti di Theo ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Un nuovo grande colpo dipotrebbe stravolgere i piani dellantus. Se negli ultimi giorni di questa sessione l’attenzione sembrerebbe concentrata sull’operazione Chiesa, nuovi importanti trattative potrebbero presto prendere corpo. L’occasione sarebbe giunta dall’arrivo di Andrea Agnelli, presidente della Vecchia Signora, nella sede del Milan. Questa visita a sorpresa sarebbe dovuta ad un incontro slegato dalle vicende del calcio. Ma si tratterebbe comunque di una possibilità per sondare il terreno con la dirigenza del Diavolo. Maldini infatti avrebbe da tempo puntato alcuni calciatori in forza nel club, senza tuttavia arrivare ad un affondo convincente. L’interessamento della Vecchia Signora nei confronti di...

corgiallorosso : #Diawara, l’agente tuona - miui_ita : Mercato wearable a gonfie vele fino al 2024 nelle ultime previsioni - FreshPlaza_it : Mercato agevole per le ultime drupacee, si intensifica la raccolta di mele e pere - JManiaSite : #Paratici ha 7 giorni a disposizione per cedere gli elementi in esubero: le ultime sulle trattative in uscita, ma o… - junews24com : Mercato Juve, Chiesa ha deciso: lo ha detto alla dirigenza dopo Inter-Fiorentina - -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime mercato Calciomercato Milan, attenzione: Pioli trema, c’è un grosso rischio nell’aria Il Milanista Le Big tech non sono le dot-com. Ma da ultime Ipo una lezione contro gli eccessi di euforia

I giganti del tech sono molto profittevoli, contando per il 15% degli utili dell'S&P 500 e per una quota ancora più elevata degli utili previsti. Se soppesati con la loro capitalizzazione di mercato d ...

Case auto e aftermarket: la sfida

Il settore del post-vendita è diventato sempre più rilevante per le case auto, che oltre a mettere in atto operazioni commerciali strategiche per mantenere la fidelizzazione del cliente anche negli an ...

I giganti del tech sono molto profittevoli, contando per il 15% degli utili dell'S&P 500 e per una quota ancora più elevata degli utili previsti. Se soppesati con la loro capitalizzazione di mercato d ...Il settore del post-vendita è diventato sempre più rilevante per le case auto, che oltre a mettere in atto operazioni commerciali strategiche per mantenere la fidelizzazione del cliente anche negli an ...