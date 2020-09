Ufficiale Samsung Galaxy Tab Active3: scheda tecnica a tutta resistenza (Di lunedì 28 settembre 2020) La famiglia Active di casa Samsung si arricchisce di un nuovo membro. Si tratta del già chiaccheratissimo Galaxy Tab Active3, presentato in via Ufficiale solo nelle ultime ore dal gigante sudocreano dell’hi-tech, tramite le pagine del proprio blog istituzionale. Come il brand ci ha abituati in passato, anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un dispositivo di tipo “rugged”, ovvero pensato per adattarsi anche alle condizioni lavorative più estreme e difficili. Leggendo sullo stesso blog, scopriamo infatti che il Samsung Galaxy Tab Active3 è un device certificato MIL-STD-810H, IP68 e soprattutto assolutamente resistente, tanto da poter “sopravvivere” addirittura a cadute di 1,5 metri di altezza se dotato della ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 28 settembre 2020) La famiglia Active di casasi arricchisce di un nuovo membro. Si tratta del già chiaccheratissimoTab, presentato in viasolo nelle ultime ore dal gigante sudocreano dell’hi-tech, tramite le pagine del proprio blog istituzionale. Come il brand ci ha abituati in passato, anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un dispositivo di tipo “rugged”, ovvero pensato per adattarsi anche alle condizioni lavorative più estreme e difficili. Leggendo sullo stesso blog, scopriamo infatti che ilTabè un device certificato MIL-STD-810H, IP68 e soprattutto assolutamente resistente, tanto da poter “sopravvivere” addirittura a cadute di 1,5 metri di altezza se dotato della ...

