Tuttosport: nessun infortunato della Juve recupererà col Napoli (Di lunedì 28 settembre 2020) La Juventus non potrà contare su nessun rientro dall’infermeria in vista della sfida di domenica prossima contro il Napoli. A scriverlo è Tuttosport, che sostiene come Alex Sandro e Bernardeschi, entrambi alle prese con degli infortuni muscolari (rispettivamente ai flessori della coscia destra e al retto femorale della coscia sinistra). Tempi di recupero più lunghi per Matthijs De Ligt, che si è operato il 12 agosto alla spalla e rientrerà soltanto all’inizio del mese di novembre. L'articolo Tuttosport: nessun infortunato della Juve recupererà col Napoli ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 settembre 2020) Lantus non potrà contare surientro dall’infermeria in vistasfida di domenica prossima contro il. A scriverlo è, che sostiene come Alex Sandro e Bernardeschi, entrambi alle prese con degli infortuni muscolari (rispettivamente ai flessoricoscia destra e al retto femoralecoscia sinistra). Tempi di recupero più lunghi per Matthijs De Ligt, che si è operato il 12 agosto alla spalla e rientrerà soltanto all’inizio del mese di novembre. L'articolorecupererà colilsta.

tuttosport : #Pirlo: “Ho le mie idee, non faccio il copia e incolla da nessun allenatore” ??? ?? - napolista : Tuttosport: nessun infortunato della Juve recupererà col Napoli Alex Sandro e Bernardeschi non hanno risolto i prob… - DaniMorra : @_esegesi_ @CorSport @tuttosport @Gazzetta_it E perche ieri al gol di lukaku nessun giornale ha scritto rimpianto l… - Jovestinho : @Sport_Mediaset Ma non prendete nessun provvedimento per le frasi xenofobe di @pisto_gol? Siate professionali, pe… - nygnos : RT @filippothecap: apperò!! Nessun cronista d’assalto indaga?! @CorSport @Corriere @LaStampa @Gazzetta_it @tuttosport @mattinodinapoli come… -

Ultime Notizie dalla rete : Tuttosport nessun De Siervo: "Il sistema calcio rischia il collasso. Riapriamo gli stadi" Tuttosport Juve, per il Napoli nessuna speranza per Bernardeschi e Alex Sandro

Nessuno tra gli infortunati in casa Juventus sarà recuperato per la sfida di domenica sera contro il Napoli. Come riporta Tuttosport, Alex Sandro e Bernardeschi dovrebbero rientrare dopo la sosta per ...

Juve, nessuna speranza per Alex Sandro e Bernardeschi: torneranno dopo la sosta

Nessuno tra gli infortunati in casa Juventus sarà recuperato per la sfida di domenica sera contro il Napoli. Come riporta Tuttosport, Alex Sandro.

Nessuno tra gli infortunati in casa Juventus sarà recuperato per la sfida di domenica sera contro il Napoli. Come riporta Tuttosport, Alex Sandro e Bernardeschi dovrebbero rientrare dopo la sosta per ...Nessuno tra gli infortunati in casa Juventus sarà recuperato per la sfida di domenica sera contro il Napoli. Come riporta Tuttosport, Alex Sandro.