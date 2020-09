Traffico Roma del 28-09-2020 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 settembre 2020) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla relazione sulla Grande Raccordo Anulare ilsenza particolari problemi e comunque in diminuzione è maggiormente concentrato la carreggiata interna tra la Nomentana e la via del Foro Italico continua ad essere trafficata tra via Salaria viale Tor di Quinto In entrambe le direzioni mentre sulla tangenziale est i pochi spostamenti sono in prossimità delle bivio per la A24 e successivamente all’altezza di viale Castrense In ogni caso verso San Giovanni a Morena causa di una grave incidente continua la chiusura di via dei Sette Metri tra via del Fontanile anagnino e via di Torre Morena verso via Anagnina sono inoltre possibili dei disagi per un incidente avvenuto a precedentemente su via Appia all’altezza di via delle Capannellesostenuto ma in ...