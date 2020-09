Tare: «Non mi sono piaciute le critiche, subiamo attacchi assurdi» (Di lunedì 28 settembre 2020) Igli Tare ha parlato a margine della consegna del Premio Manlio Scopigno dove è stato premiato come Manager of the Year Ad Amatrice è andata in scena la consegna del Premio Manlio Scopigno, tra i presenti anche Igli Tare, insignito come “Manager of the year”. Ecco le parole del direttore della Lazio: critiche – «Stiamo lavorando per risolvere perchè i problemi non li ha solo la Lazio. sono a buon punto, ma finchè le cose non sono scritte, non posso canTare vittoria. La Lazio avrà una squadra ancora più competitiva dello scorso anno, non capisco il nervosismo intorno a noi perchè se non c’è credibilità sulle figure, deve esserci sul lavoro fatto negli anni. Partiamo sempre dalla quinta ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Igliha parlato a margine della consegna del Premio Manlio Scopigno dove è stato premiato come Manager of the Year Ad Amatrice è andata in scena la consegna del Premio Manlio Scopigno, tra i presenti anche Igli, insignito come “Manager of the year”. Ecco le parole del direttore della Lazio:– «Stiamo lavorando per risolvere perchè i problemi non li ha solo la Lazio.a buon punto, ma finchè le cose nonscritte, non posso canvittoria. La Lazio avrà una squadra ancora più competitiva dello scorso anno, non capisco il nervosismo intorno a noi perchè se non c’è credibilità sulle figure, deve esserci sul lavoro fatto negli anni. Partiamo sempre dalla quinta ...

