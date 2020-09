“Sei una m****”, Flavio Briatore non ci sta, la risposta senza mezzi termini (Di lunedì 28 settembre 2020) Flavio Briatore, guarito dal Nuovo Coronavirus, torna in televisione e senza mezzi termini risponde alle accuse ricevute durante l’ultimo periodo: “Sei una m****“ Flavio Briatore, Fonte foto: GettyImagesFlavio Briatore, famosissimo imprenditore nonché ex marito di Elisabetta Gregoraci, ha deciso di non tacere e rispondere alle accuse ricevute nell’ultimo periodo, senza mezzi termini ha detto: “Sei una m****“. Come sicuramente in moltissimi già sapranno, l’imprenditore è stato travolto da una bufera mediatica a causa dei diversi casi di contagio da Covid-19 avuti nella sua discoteca, il ... Leggi su chenews (Di lunedì 28 settembre 2020), guarito dal Nuovo Coronavirus, torna in televisione erisponde alle accuse ricevute durante l’ultimo periodo: “Sei una m****“, Fonte foto: GettyImages, famosissimo imprenditore nonché ex marito di Elisabetta Gregoraci, ha deciso di non tacere e rispondere alle accuse ricevute nell’ultimo periodo,ha detto: “Sei una m****“. Come sicuramente in moltissimi già sapranno, l’imprenditore è stato travolto da una bufera mediatica a causa dei diversi casi di contagio da Covid-19 avuti nella sua discoteca, il ...

