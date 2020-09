Rai, Venerato: “Per Milik aspettiamo fino al 5 ottobre, il Napoli non deve rimpiazzarlo” (Di lunedì 28 settembre 2020) Venerato precisa per il futuro di Milik si può aspettare fino al 5 ottobre, Il Napoli non deve rimpiazzarlo e può cederlo anche all'ultimo minuto. L'articolo Rai, Venerato: “Per Milik aspettiamo fino al 5 ottobre, il Napoli non deve rimpiazzarlo” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 28 settembre 2020)precisa per il futuro disi può aspettareal 5, Ilnonrimpiazzarlo e può cederlo anche all'ultimo minuto. L'articolo Rai,: “Peral 5, ilnonrimpiazzarlo” proviene da ForzAzzurri.net.

tuttonapoli : Rai, Venerato: 'Per Milik attendiamo fino al 5 ottobre, il Napoli non deve rimpiazzarlo' - infoitsport : Rai, Venerato a KKN: 'Koulibaly sempre più vicino alla permanenza: il City si ritira dalla corsa, nessuna offerta d… - sportli26181512 : #Interviste #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili RAI – Spartak Mosca, offerta al Napoli per Hysaj: l’al… - ContropiedeA : Per il giornalista di Rai Sport Ciro Venerato più passa il tempo più aumentano le possibilità di permanenza di Koul… - infoitsport : Rai, Venerato a KKN: 'Milik ha rifiutato 4,5 mln dal Napoli: piace al Tottenham ma c'è un problema. Rinnovo Gattuso… -