Primo giorno di scuola in vari Comuni pugliesi. Ostuni: bimbo positivo a test, chiuso asilo nido Bitonto, Taranto e Trani fra gli altri (Di lunedì 28 settembre 2020) Oggi inizia l'anno scolastico ad Adelfia, Bitonto, Cassano delle Murge, Sammichele di Bari, Taranto, Terlizzi, Trani. Comuni in cui i sindaci avevano disposto, nei giorni passati, il rinvio del Primo giorno di scuola, limitatamente agli istituti di competenza comunale (per le superiori le cose sono andate diversamente). Scuole pugliesi alle prese con alcuni casi legati al corona virus: tre istituti chiusi a Barletta, due ad Altamura con il sindaco che ha opportunamente alzato la voce per richiamare al senso di responsabilità, una scuola di Taranto (la "Frascolla") che aprirà il 7 ottobre. Ad Ostuni chiuso per la sanificazione oggi e domani un ...

