No Sudden Move: David Harbour e Brendan Fraser nel cast del film di Steven Soderbergh (Di lunedì 28 settembre 2020) Nel cast di No Sudden Move, il nuovo film di Steven Soderbergh girato a Detroit, ci saranno anche David Harbour e Brendan Fraser. No Sudden Move sarà il nuovo film diretto da Steven Soderbergh e nel cast ci saranno anche David Harbour e Brendan Fraser. Le riprese del progetto, prodotto da HBO Max e Warner Bros, sono inoltre ricominciate. Gli interpreti dell'atteso progetto già annunciati erano Don Cheadle, Benicio Del Toro, Noah Jupe, Jon Hamm, Amy Seimetz, Kieran Culkin, Bill Duke, Frankie Shaw e Julia Fox. Steven ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 28 settembre 2020) Neldi No, il nuovodigirato a Detroit, ci saranno anche. Nosarà il nuovodiretto dae nelci saranno anche. Le riprese del progetto, prodotto da HBO Max e Warner Bros, sono inoltre ricominciate. Gli interpreti dell'atteso progetto già annunciati erano Don Cheadle, Benicio Del Toro, Noah Jupe, Jon Hamm, Amy Seimetz, Kieran Culkin, Bill Duke, Frankie Shaw e Julia Fox....

SebStanIT : ??? Sebastian non prenderà più parte al film diretto da Steven Soderbergh 'No Sudden Move' (titolo precedente Kill S… - Voto10 : No Sudden Move: ecco il cast del film di Steven Soderbergh - cinemaniaco_fb : ?????????????? No Sudden Move: un grande cast per il nuovo film di Steven Soderbergh -

Ultime Notizie dalla rete : Sudden Move No Sudden Move: un grande cast per il nuovo film di Steven Soderbergh ScreenWEEK - Cinema e Serie TV No Sudden Move: David Harbour e Brendan Fraser nel cast del film di Steven Soderbergh

Nel cast di No Sudden Move, il nuovo film di Steven Soderbergh girato a Detroit, ci saranno anche David Harbour e Brendan Fraser. No Sudden Move sarà il nuovo film diretto da Steven Soderbergh e nel c ...

No Sudden Move: David Harbour, Brendan Fraser e Noah Jupe nel cast del film di Soderbergh

David Harbour, Brendan Fraser e Noah Jupe si aggiungono al cast di No Sudden Move, il nuovo film di Steven Soderbergh.

Nel cast di No Sudden Move, il nuovo film di Steven Soderbergh girato a Detroit, ci saranno anche David Harbour e Brendan Fraser. No Sudden Move sarà il nuovo film diretto da Steven Soderbergh e nel c ...David Harbour, Brendan Fraser e Noah Jupe si aggiungono al cast di No Sudden Move, il nuovo film di Steven Soderbergh.