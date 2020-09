Incidenti in montagna, bilancio tragico In tre mesi dieci morti sui sentieri (Di lunedì 28 settembre 2020) Con i due Incidenti dello scorso weekend salgono a dieci le persone morte in montagna dal 27 giugno al 27 settembre: escursionisti e cercatori di funghi, sportivi e semplici appassionati che si trovavano sulle Orobie o, da Bergamo, erano in escursione fuori provincia. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 28 settembre 2020) Con i duedello scorso weekend salgono ale persone morte indal 27 giugno al 27 settembre: escursionisti e cercatori di funghi, sportivi e semplici appassionati che si trovavano sulle Orobie o, da Bergamo, erano in escursione fuori provincia.

Con i due incidenti dello scorso weekend salgono a dieci le persone morte in montagna dal 27 giugno al 27 settembre: escursionisti e cercatori di funghi, sportivi e semplici appassionati che si ...

Con i due incidenti dello scorso weekend salgono a dieci le persone morte in montagna dal 27 giugno al 27 settembre: escursionisti e cercatori di funghi, sportivi e semplici appassionati che si ...