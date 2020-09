Il sovranismo svizzero resiste solamente in Ticino

Leggi su giornalettismo

Tre cantoni hanno detto sì, gli altri 17 hanno detto no. Si è concluso con un nulla di fatto il referendum che si è tenuto in Svizzera tra i cui quesiti ce n'era uno che riguardava la limitazione della libertà di circolazione. Fosse passata questa mozione, ci sarebbero stati chiari riverberi anche per quel che riguarda i frontalieri (quei cittadini che vivono in Italia, nel caso specifico, ma lavorano nei territori svizzeri). L'analisi del risultato del referendum Svizzera, però, mostra come il principale cantone dove ci sia questo retaggio sovranista sia il. Il risultato finale del Referendum Svizzera è stato: 61,71% di No e 38,29% di Sì. Il voto ...