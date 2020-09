Come riuscire a vivere nell'incertezza della pandemia e continuare a progettare il futuro (Di lunedì 28 settembre 2020) Un'esperta in previsione strategica condivide i suoi consigli per prendere le decisioni giuste in tempi di grandi incertezze. Con i tanti cambiamenti improvvisi che Covid-19 ha portato, pianificare il futuro può sembrare impossibile. Come reagire di fronte a tutto questo? Una soluzione è offerta da Kristel Van der Elst, co-fondatrice e CEO del Global Foresight Group Leggi su it.mashable (Di lunedì 28 settembre 2020) Un'esperta in previsione strategica condivide i suoi consigli per prendere le decisioni giuste in tempi di grandi incertezze. Con i tanti cambiamenti improvvisi che Covid-19 ha portato, pianificare ilpuò sembrare impossibile.reagire di fronte a tutto questo? Una soluzione è offerta da Kristel Van der Elst, co-fondatrice e CEO del Global Foresight Group

betagamma12 : Mi sento come quando avevo un compito di matematica alle medie ..tutti i dati ,la richiesta di soluzione e io immob… - alkavestry : @girlannoiata ciao! scusa per il disturbo ma come stai facendo a recuperare il tuo account? io dovrei confermare la… - stringimeharry : @gingeerhead @chiara_nardi7 Sisi lo so, anche io come te vorrei riuscire a farmi una vita ma purtroppo se non si ha… - andrezo94 : @MauroRi79279191 Detto onestamente riuscire a liberarsi di tutte quelle zavorre per poi investire tutto su un mega… - sissiantares : RT @manu3110: Quando penso di non riuscire a fare nulla ed di avere tutto contro penso a loro a come ogni volta lottano contro tutto e tutt… -

Ultime Notizie dalla rete : Come riuscire Motivazione per dimagrire: come riuscire a mantenerla alfemminile.com