Ballando con le Stelle | Isoardi incredibile senza Todaro

(Di lunedì 28 settembre 2020) Elisasi è esibita da sola nella Sala delleil suo Raimondo, ricoverato al Gemelli per un’appendicite. Un’esibizioneprecedenti, che ha raccolto voti altissimi e i complimenti anche del suo insegnante sempre più colpito dalla condittrice… E’ successo qualcosa di inaspettato, di inedito acon ledi Milly Carlucci. Elisasi è esibita da sola,il suo RaimondoArticolo completo: dal blog SoloDonna

Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare #BarbaraBouchet e @StefanoOradei vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare #AntonioCatalani e @tove_villfor vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - alioscia16 : Fedele al livello degli italioti.. Ascolti TV | Sabato 26 settembre 2020. Tú sí que vales 23.5%, Ballando con le St… - ZeusMega : RT @bubinoblog: BALLANDO CON LE STELLE SI CONFERMA IL RE DEI SOCIAL, BATTUTO ANCORA IL GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Ballando con

Vittoria Schisano racconta la sua esperienza a Ballando con le Stelle, l'amore/odio per la danza e il bullismo subito in passato.Akash Kumar (ex concorrente Ballando con le stelle) a Storie Italiane: "Ho perso quasi 20 chili" Si è raccontato ai microfoni di Storie Italiane, ...