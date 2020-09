Aula approva maxi emendamento assestamento | 890 mln stanziamenti totali

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 settembre 2020) Roma – L’Assemblea capitolina, dopo i quattro appelli andati a vuoto e la conseguente sconvocazione della seduta di venerdi’ scorso, hato oggi in seconda convocazione con 19 favorevoli, 6 contrari e nessun astenuto ildella Giunta alla proposta di delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di variazione al bilancio di previsione 2020-2022. L’porta a circa 890 milioni di euro le risorse della manovra complessiva, aggiungendo circa 490 milioni di euro ai 400 milioni di euro gia’ inseriti in estate. Vengono recepiti, insieme ai risparmi di gestione di Roma Capitale, ulteriori trasferimenti statali per 147 milioni di euro a copertura delle minori entrate causate dall’emergenza Covid-19. Questo, ha spiegato ...