‘Uomini e Donne’, un’ex corteggiatrice è diventata mamma! (Di domenica 27 settembre 2020) Fabiola Cimminella e il compagno Daniele Muscariello sono finalmente diventati genitori del piccolo Nathan Marte. Ad annunciare la bellissima notizia sui social sono state le sorelle di lei che hanno condiviso l’immensa gioia con delle Instagram Stories poi ripostate dall’ex corteggiatrice. Abbiamo conosciuto Fabiola grazie alla sua partecipazione a Temptation Island nel 2015. E’ stata la tentatrice che ha messo in discussione l’amore tra Emanuele D’Avanzo e Alessandra De Angelis, poi diventati marito e moglie e oggi genitori di Beatrice, Enea e presto anche della bimba che arriverà nella loro famiglia nei prossimi mesi. La Cimminella, poi, è stata anche un volto di Uomini e Donne alla corte di Amedeo Barbato. La serenità, però, è arrivata grazie al suo Daniele, produttore cinematografico e ... Leggi su isaechia (Di domenica 27 settembre 2020) Fabiola Cimminella e il compagno Daniele Muscariello sono finalmente diventati genitori del piccolo Nathan Marte. Ad annunciare la bellissima notizia sui social sono state le sorelle di lei che hanno condiviso l’immensa gioia con delle Instagram Stories poi ripostate dall’ex. Abbiamo conosciuto Fabiola grazie alla sua partecipazione a Temptation Island nel 2015. E’ stata la tentatrice che ha messo in discussione l’amore tra Emanuele D’Avanzo e Alessandra De Angelis, poi diventati marito e moglie e oggi genitori di Beatrice, Enea e presto anche della bimba che arriverà nella loro famiglia nei prossimi mesi. La Cimminella, poi, è stata anche un volto di Uomini e Donne alla corte di Amedeo Barbato. La serenità, però, è arrivata grazie al suo Daniele, produttore cinematografico e ...

ferrazza : Le donne hanno figli, gli uomini no. - PietroGrasso : Sociologo, giornalista, attivista politico. 32 anni fa Mauro Rostagno veniva ucciso dalla mafia. In Sicilia, come n… - OrnellaVanoni : Possiamo cantare per le donne, possiamo scrivere delle donne, possiamo scendere in piazza per le donne, possiamo pe… - LucianaCiolfi : RT @rubio_chef: “Gli uomini decidono le guerre, le donne vivono sulle rovine. Ci sveglieremo un giorno su un pianeta di donne in cui nessun… - aleguz48443558 : RT @chiaraab22: Ma zelletta che dice che voglio chiedere ad Adua di cosa ha visto in Massimiliano riferito alla storia che hanno avuto. Ma… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ ‘Uomini e Donne’, chi è l’Alchimista? Sul web impazza una nuova ipotesi! (Foto) Isa e Chia