“Sono stata violentata”. Tu sì que vales, Elisabetta si commuove dopo la canzone (Di domenica 27 settembre 2020) Una grande puntata, quella di ieri sera, di Tu si que vales. Ricca di veri e propri colpi di scena, di momenti divertenti e, soprattutto, di altissima tensione, lo show del Sabato sera ha regalato, ancora una volta, delle ore di totale divertimento e risate. Certo, non sono affatto mancato le emozioni e le lacrime. È il caso, ad esempio, di Elisabetta. Che, appena terminata la sua esibizione sul palco di Tu si que vales, non ha potuto fare a meno di trattenere le lacrime. E così, dinanzi ai quattro giudici, i tre conduttori e la bellissima Sabrina Ferilli, la donna, che si è esibita sulle note di ‘Donna’, si è letteralmente emozionata. Senza parole Maria De Filippi che, appena terminata l’esibizione, le ha chiesto il motivo delle sue lacrime. Inevitabile, quindi, la reazione della donna. ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 27 settembre 2020) Una grande puntata, quella di ieri sera, di Tu si que. Ricca di veri e propri colpi di scena, di momenti divertenti e, soprattutto, di altissima tensione, lo show del Sabato sera ha regalato, ancora una volta, delle ore di totale divertimento e risate. Certo, non sono affatto mancato le emozioni e le lacrime. È il caso, ad esempio, di. Che, appena terminata la sua esibizione sul palco di Tu si que, non ha potuto fare a meno di trattenere le lacrime. E così, dinanzi ai quattro giudici, i tre conduttori e la bellissima Sabrina Ferilli, la donna, che si è esibita sulle note di ‘Donna’, si è letteralmente emozionata. Senza parole Maria De Filippi che, appena terminata l’esibizione, le ha chiesto il motivo delle sue lacrime. Inevitabile, quindi, la reazione della donna. ...

ElettraLambo : Nella mia vita sono stata cosí fortunata a trovare una persona cosí buona... nel 2020 poi...devo essere stata propr… - Einaudieditore : «Non sono mai stata populista: non lo può essere chi è venuto alla politica dal rifiuto del fascismo». Rossana Ross… - SusannaCeccardi : È stata una bella partita. Io ci ho creduto fino alla fine e non mi sono risparmiata un secondo. Ci ho messo anima… - scaredtolovex : RT @iperuranio__: Il giorno in cui io ho abortito sono andata a bermi una birra, perché ero davvero felice di aver superato quel momento ch… - bigricc3nergy : RT @iperuranio__: Il giorno in cui io ho abortito sono andata a bermi una birra, perché ero davvero felice di aver superato quel momento ch… -

Ultime Notizie dalla rete : “Sono stata Neri Marcorè: "Rinascere con l'arte si può" Più di 300.000 turisti in quattro anni grazie a 'Risorgimarche' Fortune Italia