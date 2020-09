"Sei gay, faccio magie?". GF Vip, notte fuori controllo. Franceska assale Tommaso, a cavalcioni e bacio con la lingua: roba impensabile | Video (Di domenica 27 settembre 2020) Situazione fuori controllo tra Franceska Pepe e Tommaso Zorzi: i due concorrenti del Grande Fratello Vip sono stati i più "litigarelli" in queste prime settimane di show, con scontri accesi e insulti in diretta, anche nell'ultima puntata serale. Ma tra i due sembra essere scattata una insospettabile attrazione fisica, visto l'omosessualità dichiarata di Zorzi. Le cronache del reality riferiscono di una "notte infuocata", complice qualche bicchiere di troppo (che ha già portato a un bacio lesbo tra Dayane Mello e Myriam Catania). Franceska, dopo essere salita a cavalcioni del coinquilino, visibilmente sorpreso, ha tentato di baciarlo sulla bocca. "Raga, questa mi sta provando a mettere la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) SituazionetraPepe eZorzi: i due concorrenti del Grande Fratello Vip sono stati i più "litigarelli" in queste prime settimane di show, con scontri accesi e insulti in diretta, anche nell'ultima puntata serale. Ma tra i due sembra essere scattata una insospettabile attrazione fisica, visto l'omosessualità dichiarata di Zorzi. Le cronache del reality riferiscono di una "infuocata", complice qualche bicchiere di troppo (che ha già portato a unlesbo tra Dayane Mello e Myriam Catania)., dopo essere salita adel coinquilino, visibilmente sorpreso, ha tentato di baciarlo sulla bocca. "Raga, questa mi sta provando a mettere la ...

