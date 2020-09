Oltre 4 200 km di corsa da nord a sud | l’Esercito Italiano in aiuto della ricerca pediatrica

Leggi su meteoweb.eu

(Di domenica 27 settembre 2020) 17 città ospitanti, 28 squadre coinvolte, 336 militari in versione runner, 12 ore ininterrotte di, 4.298 km percorsi complessivamente, 13 km medi all’ora, 9 testimonial d’eccezione. Sono questi i numeristaffetta nazionale “Una squadra per la” che ieri nemmeno la pioggia battente e le folate di vento in certe zone hanno potuto fermare. La sinergia dei Comandi dipendenti dalle Forze Operative Terrestri di Supporto dell’Esercito, con sede a Verona, è stata più forte per poter raggiungere l’obiettivo: percorrere più chilometri possibile per trasformarli in una donazione a favore di Fondazione CittàSperanza Onlus e, specificamente,...