Ogni Mattina, Monica Peruzzi e Daniele Piervincenzi sostituiscono provvisoriamente Alessio Viola (Di domenica 27 settembre 2020) Nelle prossime due settimane di Ogni Mattina la conduzione subirà un cambio 'in famiglia' vista la situazione che ha visto Alessio Viola coinvolto in un incidente in motorino fortunatamente non grave. Come abbiamo avuto modo di informarvi, il giornalista e conduttore del morning show di Tv8 ha riportato la frattura del setto nasale e per questo motivo al momento non potrà tornare al suo posto. La produzione si è subito messa in moto per riparare la lacuna di tutta urgenza, prima affidando provvisorialmente il compito a Davide Camicioli (già giornalista di Sky e conduttore del notiziario sportivo di Tv8), poi con una staffetta che si consumerà a partire da domani lunedì 28 settembre. Per la settimana che sta per aprirsi Ogni Mattina ...

