MotoGp | Gp di Catalogna | cade ancora Rossi | era secondo Quartararo torna alla vittoria

(Di domenica 27 settembre 2020) Era, stava andando fortissimo, era sicuro di un podio e poteva giocarsi la: Valentinosul più bello, mentre il Gp digli stava regalando una seconda giovinezza e la capacità di lottare con Fabio. Per il Dottore, dopo Misano, è la seconda caduta consecutiva: questa però lasciadi più l’amaro in bocca. Il francese, caduto, si invola verso unavoluta e meritata. Dietro c’è Joan Mir, arrivato da dietro con un gran ritmo. La Suzuki è veloce: infatti anche Alex Rins risale e conquista la terza posizione ai danni di Franco Morbidelli, l’altro italiano che sperava almeno nel podio. Jack Miller è quinto ...

SkySportMotoGP : ?? @FrankyMorbido12 elogia pubblicamente il suo nuovo compagno di squadra: 'Pilota di un calibro diverso' #CatalanGP… - SkySportMotoGP : ? CADUTO VALENTINO ROSSI? (-7 giri ??) Quartararo vola in testa con 3' su Morbido Il LIVE ? - SkySportMotoGP : ?? ANCORA MARINI, SEMPRE MARINI! (?? #Moto2) ?? E sul podio c’è anche il Diggia I risultati ? - Susy0121031997 : RT @SkySportMotoGP: ?? È IL TRIONFO DEL DIABLO! (?? #MotoGP) Colpaccio Suzuki, Morbido fuori dal podio I risultati ? - paoloangeloRF : Barcellona, vittoria di Quartararo. 4° Morbidelli -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp Catalogna

Il resoconto/commento del nostro inviato. Con una special guest star. Qui, sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di Moto.it ...MONTMELO' - Secondo zero consecutivo per Valentino Rossi, protagonista di una caduta nel Gran Premio di Catalogna di MotoGP. Il Dottore a nove giri dal termine finisce giù in curva ed è costretto al r ...