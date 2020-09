“Lockdown totale per salvare il Natale dal Coronavirus” (Di domenica 27 settembre 2020) Un lockdown completo e duro come quello durante la prima ondata di contagi da coronavirus ma circoscritto nel tempo e mirato a uno scopo ben preciso: salvare il prossimo Natale da una nuova pesante ondata di contagi. L’idea è di due premi nobel francesi, Esther Duflo e Anhijit Banerjee, che in un editoriale pubblicato sul quotidiano Le Monde, hanno lanciato la proposta al governo francese alla luce di quanto sta accadendo nel Paese in queste settimane con una nuova impennata di contagi. La proposta prevede un blocco dall'1 al 20 dicembre, per far sì che le celebrazioni natalizie in famiglia possano svolgersi con un rischio ridotto di trasmissione del coronavirus: Secondo i due premi Nobel, un lockdown così concepito con termini "chiari, uniformi e trasparenti", infatti ridurrebbe drasticamente i pericoli di infezione per ... Leggi su howtodofor (Di domenica 27 settembre 2020) Un lockdown completo e duro come quello durante la prima ondata di contagi da coronavirus ma circoscritto nel tempo e mirato a uno scopo ben preciso:il prossimoda una nuova pesante ondata di contagi. L’idea è di due premi nobel francesi, Esther Duflo e Anhijit Banerjee, che in un editoriale pubblicato sul quotidiano Le Monde, hanno lanciato la proposta al governo francese alla luce di quanto sta accadendo nel Paese in queste settimane con una nuova impennata di contagi. La proposta prevede un blocco dall'1 al 20 dicembre, per far sì che le celebrazioni natalizie in famiglia possano svolgersi con un rischio ridotto di trasmissione del coronavirus: Secondo i due premi Nobel, un lockdown così concepito con termini "chiari, uniformi e trasparenti", infatti ridurrebbe drasticamente i pericoli di infezione per ...

