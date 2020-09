Coming out di Garko, arriva la frecciata della Lucarelli (Di domenica 27 settembre 2020) Il Coming out di Gabriel Garko continua a far discutere. Dopo la confessione di venerdì, ieri sera a Ballando con le Stelle è arrivato il commento della Lucarelli. Stagione televisiva che è partita con il botto. Se su Mediaset stanno facendo discutere i casi scoppiati nella casa del Grande Fratello Vip (tra razzismo e omosessualità), … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 27 settembre 2020) Ilout di Gabrielcontinua a far discutere. Dopo la confessione di venerdì, ieri sera a Ballando con le Stelle èto il commento. Stagione televisiva che è partita con il botto. Se su Mediaset stanno facendo discutere i casi scoppiati nella casa del Grande Fratello Vip (tra razzismo e omosessualità), … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

dementecolombo : Io, prima del coming out di Gabriel Garko: ma che cazzo me ne frega di Gabriel Garko. Io, dopo il coming out di Ga… - donpas52 : RT @DaliaDaliaanfo: Se mi offrissero 30 mila euro per fare coming out, confesserei in diretta tv di aver votato per Povia a Sanremo nel 20… - peppology : @Bacc_investor93 assolutamente d'accordo. Infelise però è stato chiaro, lui sa che Yoda ha(nno) il suo numero. In a… - CiaobyDany : Gira che ti rigira alla fine nelle certezze della vita bisogna mettere che un coming out migliora sempre la giornata - vaapee : in quanto bisessuale riconosco di avere un privilegio ossia poter immaginare un futuro in cui non faccio coming out evvai che culo -