Brescia, moglie data alle fiamme dal marito muore dopo una settimana in ospedale (Di domenica 27 settembre 2020) Ha perso la vita la moglie ricoverata da una settimana all’ospedale di Genova dopo che suo marito le aveva dato fuoco al culmine di un litigio per futili motivi. Mina Safine aveva 45 anni e veniva dal Marocco, dove aveva conosciuto suo marito che ha 55 anni. Domenica di una settimana fa erano in casa … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di domenica 27 settembre 2020) Ha perso la vita laricoverata da unaall’di Genovache suole aveva dato fuoco al culmine di un litigio per futili motivi. Mina Safine aveva 45 anni e veniva dal Marocco, dove aveva conosciuto suoche ha 55 anni. Domenica di unafa erano in casa … L'articolo proviene da .

