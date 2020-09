Bottas vince il Gp di Russia davanti a Verstappen e Hamilton (Di domenica 27 settembre 2020) SOCHI (Russia) (ITALPRESS) – Valtteri Bottas vince il Gran Premio della Russia davanti alla Red Bull di Max Verstappen e al compagno di scuderia Mercedes Lewis Hamilton. A Sochi, il finlandese approfitta dei dieci secondi di penalità inflitti al leader del Mondiale (fatali alcune prove di partenza nel pre-gara al di fuori delle zone apposite) e fa gara di testa dal giro numero 17 sino alla bandiera a scacchi. Quarto posto per Sergio Perez, seguito da Daniel Ricciardo e dalla SF-1000 di Charles Leclerc, sesto. Fuori dalla zona punti l’altra rossa di Sebastian Vettel, che conclude al tredicesimo posto.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 settembre 2020) SOCHI () (ITALPRESS) – Valtteriil Gran Premio dellaalla Red Bull di Maxe al compagno di scuderia Mercedes Lewis. A Sochi, il finlandese approfitta dei dieci secondi di penalità inflitti al leader del Mondiale (fatali alcune prove di partenza nel pre-gara al di fuori delle zone apposite) e fa gara di testa dal giro numero 17 sino alla bandiera a scacchi. Quarto posto per Sergio Perez, seguito da Daniel Ricciardo e dalla SF-1000 di Charles Leclerc, sesto. Fuori dalla zona punti l’altra rossa di Sebastian Vettel, che conclude al tredicesimo posto.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

