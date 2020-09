Zingaretti ora si atteggia a premier: “Non escludo un nuovo lockdown” (Di sabato 26 settembre 2020) Roma, 26 set – Dopo il governatore della Campania (e sempre uomo Pd) Vincenzo De Luca, che non più tardi di ieri ha minacciato chiusure generalizzate qualora i contagi non dovessero scendere, oggi è la volta di Nicola Zingaretti. Ringalluzzitto dalla non sconfitta alle regionali, anche il segretario del partito ha ventilato l’ipotesi di un nuovo lockdown. “Senza rispetto regole nuovo lockdown” L’occasione è l’evento “Insieme per ricostruire – Proposte oltre l’emergenza” organizzato nella giornata di oggi a Bologna dall’Osservatore economico e sociale Riparte l’Italia. E’ qui che il numero uno dem e governatore del Lazio, pur dicendosi fiducioso sulla gestione dell’attuale rimbalzo nell’aumento del numero di contagiati ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 26 settembre 2020) Roma, 26 set – Dopo il governatore della Campania (e sempre uomo Pd) Vincenzo De Luca, che non più tardi di ieri ha minacciato chiusure generalizzate qualora i contagi non dovessero scendere, oggi è la volta di Nicola. Ringalluzzitto dalla non sconfitta alle regionali, anche il segretario del partito ha ventilato l’ipotesi di unlockdown. “Senza rispetto regolelockdown” L’occasione è l’evento “Insieme per ricostruire – Proposte oltre l’emergenza” organizzato nella giornata di oggi a Bologna dall’Osservatore economico e sociale Riparte l’Italia. E’ qui che il numero uno dem e governatore del Lazio, pur dicendosi fiducioso sulla gestione dell’attuale rimbalzo nell’aumento del numero di contagiati ...

