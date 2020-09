“Vendo perché non mi vendo”, Jamil si racconta in “Rap is back” (Di sabato 26 settembre 2020) Rap puro, duro, provocatorio, ma senza gli eccessi della trap, Jamil si racconta in "Rap is back", il suo album di inediti, a due anni dal precedente, il cui titolo è tutto un programma. "Ritorno con un nuovo disco, per me il rap è tornato, perchè adesso la trap ha preso il sopravvento, sono tutti omologati e cantano con l'auto-tune, parlano di scopare, di collane e quindi per me questo non è vero rap. Tanti artisti continuano a fare rap, ma sono più anziani di me, non hanno la mia visibilità e non rappresentano le nuove generazioni come le rappresento io, torna il mio disco e quindi rap il back".Jamil, schietto e diretto nei suoi testi, è sempre fedele a se stesso e soprattutto al rap. "Per me rap è quello che è per tutti, viene dalla parola rappresentare, quindi io ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 26 settembre 2020) Rap puro, duro, provocatorio, ma senza gli eccessi della trap,siin "Rap is back", il suo album di inediti, a due anni dal precedente, il cui titolo è tutto un programma. "Ritorno con un nuovo disco, per me il rap è tornato, perchè adesso la trap ha preso il sopravvento, sono tutti omologati e cantano con l'auto-tune, parlano di scopare, di collane e quindi per me questo non è vero rap. Tanti artisti continuano a fare rap, ma sono più anziani di me, non hanno la mia visibilità e non rappresentano le nuove generazioni come le rappresento io, torna il mio disco e quindi rap il back"., schietto e diretto nei suoi testi, è sempre fedele a se stesso e soprattutto al rap. "Per me rap è quello che è per tutti, viene dalla parola rappresentare, quindi io ...

