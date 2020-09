Teramo-Palermo, abruzzesi in campo con gli uomini contati: le scelte di Paci e l’incubo Kanoute… (Di sabato 26 settembre 2020) "Il Teramo in campo con gli uomini contati".Titola così l'edizione odierna de 'Il Messaggero', che punta i riflettori sulla sfida in programma domani pomeriggio allo Stadio "Bonolis" tra Teramo e Palermo. Sono diversi, d'altra parte, i calciatori che lasceranno l'Abruzzo: se Pietro Cianci è partito ieri verso Potenza in prestito e Martignago è pronto a raggiungere Ravenna, nei prossimi giorni anche il terzino destro Cancellotti potrebbe trasferirsi alla corte di Fabio Caserta al Perugia.Lo stesso Cancellotti è in dubbio per la partita contro la compagine siciliana a causa di problema ad un tendine. "Ed è solo uno dei problemi che Massimo Paci ha per l'esordio". Anche Di Matteo, infatti, non sarà a disposizione del tecnico ... Leggi su mediagol (Di sabato 26 settembre 2020) "Ilincon gli".Titola così l'edizione odierna de 'Il Messaggero', che punta i riflettori sulla sfida in programma domani pomeriggio allo Stadio "Bonolis" tra. Sono diversi, d'altra parte, i calciatori che lasceranno l'Abruzzo: se Pietro Cianci è partito ieri verso Potenza in prestito e Martignago è pronto a raggiungere Ravenna, nei prossimi giorni anche il terzino destro Cancellotti potrebbe trasferirsi alla corte di Fabio Caserta al Perugia.Lo stesso Cancellotti è in dubbio per la partita contro la compagine siciliana a causa di problema ad un tendine. "Ed è solo uno dei problemi che Massimoha per l'esordio". Anche Di Matteo, infatti, non sarà a disposizione del tecnico ...

