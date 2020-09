Scuole | De Pierro chiede a Mastella un Consiglio Comunale | “Politica sia responsabile”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa scuola resta il tema caldo del dibattito pubblico cittadino. A intervenire è Francesco De, capogruppo del Pd a palazzo Mosti cheal sindacola convocazione di un. “Le problematiche relative alla riapertura dell’anno scolastico hanno acceso un dibattito politico che a mio avviso non fa bene alla comunità. Da cittadino, da padre di famiglia ancor prima che da consiglieredi questa città, vivo l’apprensione di tutti, ben consapevole che stiamo vivendo un momento di importante fase emergenziale sia da un punto di vista sanitario che sociale. Come ampiamente previsto, i contagi aumentano con il contro esodo estivo e in concomitanza, con l’approssimarsi della ...