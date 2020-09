Repubblica: in Campania i laboratori fanno i tamponi ai privati anche se non autorizzati (Di sabato 26 settembre 2020) Su Repubblica un vademecum completo, regione per regione, su come effettuare i tamponi molecolari per scoprire se si ha il Covid. Dalla panoramica generale emerge la grande contraddizione della Campania rispetto ai laboratori privati. Per la Regione Campania i laboratori privati possono effettuare tamponi solo alle aziende, non ai singoli cittadini. In realtà, dalle telefonate effettuate da Repubblica, risulta che alcuni laboratori effettuano il servizio anche per i privati, al costo di 62 euro per il tampone, più 15 euro per il prelievo a domicilio. Il risultato arriva via email in 48 ore. anche se la Regione non lo autorizza. Una ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 26 settembre 2020) Suun vademecum completo, regione per regione, su come effettuare imolecolari per scoprire se si ha il Covid. Dalla panoramica generale emerge la grande contraddizione dellarispetto ai. Per la Regionepossono effettuaresolo alle aziende, non ai singoli cittadini. In realtà, dalle telefonate effettuate da, risulta che alcunieffettuano il servizioper i, al costo di 62 euro per il tampone, più 15 euro per il prelievo a domicilio. Il risultato arriva via email in 48 ore.se la Regione non lo autorizza. Una ...

NicolaMorra63 : Campania, Puglia, Valle d'Aosta offrono candidati impresentabili. Ma nelle Marche, in Toscana, in Liguria ed in Ve… - napolista : Repubblica: in Campania i laboratori fanno i tamponi ai privati anche se non autorizzati Per le disposizioni di De… - annmavi : RT @rep_napoli: Coronavirus, cresce il numero contagi in Campania: 274 positivi. Napoli provincia con più colpita in Italia [aggiornamento… - VivMilano : RT @rep_napoli: Coronavirus, cresce il numero contagi in Campania: 274 positivi. Napoli provincia con più colpita in Italia [aggiornamento… - rep_napoli : Coronavirus, cresce il numero contagi in Campania: 274 positivi. Napoli provincia con più colpita in Italia [aggior… -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica Campania Campania, allerta meteo fino a domenica 27 settembre. Sabato il Comune chiude scuole, parchi e cimiteri La Repubblica Maltempo, ancora vento forte. Allerta meteo al Centro-Sud

Prosegue l'ondata di maltempo sull'Italia, con situazioni critiche in molte zone a causa soprattutto del forte vento. Sono stati più di mille gli interventi di soccorso dei vigili del fuoco, soprattut ...

Da Bacoli a Procida, la Lamborghini promuove la Campania più bella

Dall’Acquedotto Carolino, nato per alimentare la Reggia di Caserta e il complesso di San Leucio, alla Casina vanvitelliana, simbolo di Bacoli, passando per l’hinterland vesuviano, per il colorato lung ...

Prosegue l'ondata di maltempo sull'Italia, con situazioni critiche in molte zone a causa soprattutto del forte vento. Sono stati più di mille gli interventi di soccorso dei vigili del fuoco, soprattut ...Dall’Acquedotto Carolino, nato per alimentare la Reggia di Caserta e il complesso di San Leucio, alla Casina vanvitelliana, simbolo di Bacoli, passando per l’hinterland vesuviano, per il colorato lung ...