Petroni vende | il Trapani Calcio é al 100% di Pellino

(Di sabato 26 settembre 2020) Colpo di scena, ilpassa nelle mani di Alba Minerali Srl. La società con a capo Gianluca, nel tardo pomeriggio di ieri, ha acquisito il restante 90% della società granata dall’Alivision di. Come confermato dastesso, la prossima settimana verrà annunciato il nuovo Cda della società, dopo le dimissioni del... L'articolo, ilé aldipuoi vederlo su: Tvio

Accordo raggiunto tra Fabio Petroni, patron del Trapani calcio, e l’imprenditore romano Gianluca Pellino per il passaggio di proprietà. La notizia già ieri sera era nell’aria. Le due parti si sono inc ...Dopo una giornata frenetica e la decisione di Alivision arrivata nel tardo pomeriggio di preferire la proposta dell'imprenditore Gianluca Pellino a quella del Comitato di trapanesi, in serata è arriva ...