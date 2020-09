Maltempo e temperature in picchiata in Piemonte: -22°C alla Capanna Margherita (Di sabato 26 settembre 2020) “Una vasta area depressionaria è attualmente posizionata sull’Europa centrale e alimenta un’intensa ventilazione sul Piemonte con foehn esteso, che tenderà ad attenuare nel corso del pomeriggio odierno“: lo rende noto Arpa regionale. “Domani e lunedì il minimo depressionario apporterà Maltempo su gran parte dell’Italia, tuttavia il Piemonte non sarà interessato da fenomeni significativi e sono previste giornate prevalentemente soleggiate con al più passaggi nuvolosi e temperature fresche. Martedì la bassa pressione si allontanerà verso est, riportando correnti occidentali sul nord Italia che manterranno tempo stabile e soleggiato sul territorio regionale.” Si registrano temperature in ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 26 settembre 2020) “Una vasta area depressionaria è attualmente posizionata sull’Europa centrale e alimenta un’intensa ventilazione sulcon foehn esteso, che tenderà ad attenuare nel corso del pomeriggio odierno“: lo rende noto Arpa regionale. “Domani e lunedì il minimo depressionario apporteràsu gran parte dell’Italia, tuttavia ilnon sarà interessato da fenomeni significativi e sono previste giornate prevalentemente soleggiate con al più passaggi nuvolosi efresche. Martedì la bassa pressione si allontanerà verso est, riportando correnti occidentali sul nord Italia che manterranno tempo stabile e soleggiato sul territorio regionale.” Si registranoin ...

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo temperature Maltempo, temperature in calo e quota neve che scende sotto i 2.000 metri. Grandine in Bassa Atesina e Alto Vicentino il Dolomiti Ultim’Ora Maltempo: brusco calo della temperatura. Grottaglie scende a 13º

Il Maltempo, come annunciato, è arrivato anche sulla Puglia. In questo momento temporale su Grottaglie e brusco calo delle temperature: la colonnina segna 13º. Ricordiamo che per oggi è attiva l’aller ...

Meteo Grosseto: discreto sabato, maltempo domenica, qualche possibile rovescio lunedì

Previsioni meteo Grosseto, sabato, 26 settembre: Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima re ...

