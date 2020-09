L’Ue inizia a preparare il cappio | ecco i miliardi a strozzo del Sure

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 26 settembre 2020) Roma, 26 set – Il Consiglio dell’Unione Europea ha dato ieri il via libera, nell’ambito del programma– Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency, ad un sostegno finanziario pari a 87,4destinato a 16 Stati membri dell’Ue. “Il sostegno aiuterà gli Stati – si legge in una nota diramata dal Consiglio – a finanziare il drastico aumento della spesa pubblica registrato a partire dal 1º febbraio 2020 a causa del ricorso a regimi nazionali di riduzione dell’orario lavorativo e a mianaloghe anche per i lavoratori autonomi”. Per l’Italia sono previsti 27,4. Come funziona ilIlè uno dei tre strumenti – gli altri essendo il Mes e il Recovery Fund – ...