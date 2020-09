Incendi in 2 discariche in Calabria | De Caprio | “Non ci faremo intimidire”

(Di sabato 26 settembre 2020) “Dopo l’o alla discarica di Siderno, oggio a San Giovanni in fiore. Sul posto sono intervenuti Arpa, Protezione civile e i Vigili del fuoco. Pare esistano volontà contrarie all’efficienza del ciclo dei rifiuti nella“: lo afferma in una nota Sergio De, assessore all’ambiente della Regione. “La Regione e le Istituzioni supereranno ogni ostacolo mettendo in campo tutte le risorse e le competenze disponibili.Guidati dal nostro Presidente Santelli, stiamo lavorando con le Prefetture, coordinate dal prefetto di Catanzaro Maria Teresa Cucinotta, per alzare al massimo la vigilanza delle Forze dell’Ordine sugli impianti della Regione e impedire all’inciviltà di prevalere, ...

