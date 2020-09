I 10 migliori film in automobile (Di sabato 26 settembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=2k6TKHwBDDU Il miglior amico dell’uomo è la sua auto. Il cinema lo sa. Esistono infatti film con gli inseguimenti, film in cui le macchine sono importanti, e poi un’altra categoria, quelli in cui il mezzo di trasporto è un personaggio a sé, che ha un ruolo. In questi ultimi la storia va avanti principalmente lì, in auto, e le scene interne alla macchina sono le fondamentali che mettono a confronto i personaggi. Questa settimana è uscito nelle sale italiane Il giorno sbagliato, in cui Russell Crowe, tramite un SUV, comincia a molestare una donna fino alle estreme conseguenze. Inizialmente il film è proprio un confronto tra auto, in cui le dimensioni delle stesse spiegano quel che c’è da sapere sulle personalità di chi le guida. Lui, ... Leggi su wired (Di sabato 26 settembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=2k6TKHwBDDU Il miglior amico dell’uomo è la sua auto. Il cinema lo sa. Esistono infatticon gli inseguimenti,in cui le macchine sono importanti, e poi un’altra categoria, quelli in cui il mezzo di trasporto è un personaggio a sé, che ha un ruolo. In questi ultimi la storia va avanti principalmente lì, in auto, e le scene interne alla macchina sono le fondamentali che mettono a confronto i personaggi. Questa settimana è uscito nelle sale italiane Il giorno sbagliato, in cui Russell Crowe, tramite un SUV, comincia a molestare una donna fino alle estreme conseguenze. Inizialmente ilè proprio un confronto tra auto, in cui le dimensioni delle stesse spiegano quel che c’è da sapere sulle personalità di chi le guida. Lui, ...

peularis : quella troia di @__nohate mi ha appena fatto vedere questo film in cui due migliori amici si girano attorno per ven… - chemclworld : è bellissimo sono in lacrime uno dei migliori film italiani del decennio scorso???? sì??? - mario_cirio : @minabose @giuseppenotarn1 @tedpanski @SerFiss @pisqu4no @avadesordre @vitozullo1 @GPiziarte @badicea Anche per me… - FrancaVincenzi1 : @BombitaDarin ...il Mio incontro, il Mio stare con Te...i Tuoi film, le Tue interviste, ora ...Criminali come Noi,… - GQitalia : I primi 40 anni di #ElioGermano sono ricchi di grandi successi. Avanti così! -

Ultime Notizie dalla rete : migliori film I migliori film di Elio Germano Movieplayer.it Come (e perché) ascoltare più podcast

Siamo rimasti tre mesi chiusi in casa, quest’anno. Abbiamo guardato serie TV, film, fatto ginnastica, tapis roulant e letto tutti i libri nella libreria. E lo abbiamo fatto perché avevamo tempo per fa ...

L’oroscopo di oggi 26 settembre: passione incontenibile per Ariete e Sagittario

Frena l’entusiasmo, Ariete. Questo Marte in carica, nel tuo segno, potrebbe farti prendere decisioni con troppa allegria… e quel Mercurio che ti guarda storto non promette nulla di buono. Ad esempio: ...

Siamo rimasti tre mesi chiusi in casa, quest’anno. Abbiamo guardato serie TV, film, fatto ginnastica, tapis roulant e letto tutti i libri nella libreria. E lo abbiamo fatto perché avevamo tempo per fa ...Frena l’entusiasmo, Ariete. Questo Marte in carica, nel tuo segno, potrebbe farti prendere decisioni con troppa allegria… e quel Mercurio che ti guarda storto non promette nulla di buono. Ad esempio: ...