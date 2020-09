Ferrari, Leclerc: “È frustrante non essere riusciti a raggiungere la Q3” (Di sabato 26 settembre 2020) Partirà domani a Sochi dalla undicesima posizione il pilota della Ferrari Leclerc nel Gran Premio di Russia. Una qualifica non proprio esaltante e lo stesso monegasco giudica così: “Oggi avevamo il passo per fare qualcosa di buono, molto meglio del previsto. Sfortunatamente, abbiamo perso l'occasione, quindi sono piuttosto deluso. Sono cose che succedono, però. È frustrante non essere riusciti a raggiungere la Q3 perché credo davvero che avessimo il potenziale per farcela, oggi. Dalle comunicazioni via radio pensavo di non aver margine per il giro veloce, quindi ho spinto nel giro di lancio e sono partito molto vicino a Kvyat. C’era in realtà un po’ più di margine che però non abbiamo potuto sfruttare. Dobbiamo ... Leggi su itasportpress (Di sabato 26 settembre 2020) Partirà domani a Sochi dalla undicesima posizione il pilota dellanel Gran Premio di Russia. Una qualifica non proprio esaltante e lo stesso monegasco giudica così: “Oggi avevamo il passo per fare qualcosa di buono, molto meglio del previsto. Sfortunatamente, abbiamo perso l'occasione, quindi sono piuttosto deluso. Sono cose che succedono, però. Ènonla Q3 perché credo davvero che avessimo il potenziale per farcela, oggi. Dalle comunicazioni via radio pensavo di non aver margine per il giro veloce, quindi ho spinto nel giro di lancio e sono partito molto vicino a Kvyat. C’era in realtà un po’ più di margine che però non abbiamo potuto sfruttare. Dobbiamo ...

