Elisa Isoardi e Raimondo Todaro | lei in lacrime a Italia Sì | la sorpresa che l' ha fatta commuovere

milly_carlucci : Che coppia! È arrivato il momento del tango di Elisa Isoardi e @TodaroOfficial #BallandoConLeStelle @Ballando_Rai - domenicoditell1 : #BallandoConLeStelle Elisa Isoardi e' più felice e spensierata quando balla con Raimondo Todaro. A differenza con chi stava prima - tessproperty : Visto il bodyshaming della scorsa puntata, ad Elisa Isoardi oggi hanno messo il corpetto. #BallandoConLeStelle - SunshineMarcoB : Elisa Isoardi non è proprio fortunata con gli uomini. #ballandoconlestelle - vlatkoroma : RT @milly_carlucci: Che coppia! È arrivato il momento del tango di Elisa Isoardi e @TodaroOfficial #BallandoConLeStelle @Ballando_Rai http… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Isoardi

Thesocialpost.it

Elisa Isoardi in lacrime per Raimondo Todaro. Questa la video-sorpresa proposta da ItaliaSì!, programma con Marco Liorni, che già nella scorsa puntata aveva mostrato alcuni video ...Questa sera, sabato 26 settembre, Rai 1 trasmette in diretta dalle 20:35 la seconda puntata di Ballando con le Stelle. Dopo lo stop a Samuel Peron, malato di Covid-19, lo show di Milly Carlucci perde ...