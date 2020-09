The Last of Us Day: annunciati i dettagli dell'evento in programma il 26 settembre (Di venerdì 25 settembre 2020) Nella giornata di domani 26 settembre si svolgerà il The Last of Us Day, ecco tutti i dettagli e le esclusive che saranno disponibili. The Last Of Us Day è l'evento in programma domani 26 settembre e online, sul blog di PlayStation, sono state condivisi i primi dettagli relativi alle esclusive e ai contenuti che saranno disponibili a partire dalle 18. I fan del videogioco potranno infatti acquistare oggetti da collezione, action figure e scaricare gratuitamente i temi ispirati alla storia di Ellie. Uno degli oggetti da non perdere è la colonna sonoa in vinile che verrà messa in vendita da Mondo: l'edizione speciale che contiene le composizioni di Gustavo Santaolalla e Mac Quayle regalerà inoltre due nuovi poster ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 25 settembre 2020) Nella giornata di domani 26si svolgerà il Theof Us Day, ecco tutti ie le esclusive che saranno disponibili. TheOf Us Day è l'indomani 26e online, sul blog di PlayStation, sono state condivisi i primirelativi alle esclusive e ai contenuti che saranno disponibili a partire dalle 18. I fan del videogioco potranno infatti acquistare oggetti da collezione, action figure e scaricare gratuitamente i temi ispirati alla storia di Ellie. Uno degli oggetti da non perdere è la colonna sonoa in vinile che verrà messa in vendita da Mondo: l'edizione speciale che contiene le composizioni di Gustavo Santaolalla e Mac Quayle regalerà inoltre due nuovi poster ...

